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Bakan Güler'den şehit ailesine ziyaret

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ŞEHİT PİYADE EMRE GÜNGÖR'ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'taki programı kapsamında 2018 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün ailesini ziyaret etti.

ŞEHİT PİYADE EMRE GÜNGÖR'ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'taki programı kapsamında 2018 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün ailesini ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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