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36. NATO Zirvesi... Bakan Güler, Japon Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile ATO Congresium'da görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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