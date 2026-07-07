36. NATO Zirvesi... Bakan Güler, Japon Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile ATO Congresium'da görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Kaynak: ANKA