Bakan Güler'den düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyetine başsağlığı mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyetine başsağlığı diledi.

Güler, dün Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçakta hayatını kaybedenlere ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Güler, mesajında şunları kaydetti:

"23.12.2025 tarihinde meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a, Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun başsağlığı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise mesajında, Libya heyetinin resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldiğini anımsattı.

Heyeti taşıyan uçağın Libya'ya geri dönüşünde elim bir kaza sonucu düştüğünü üzüntüyle öğrendiklerini belirten Bayraktaroğlu, şunları kaydetti:

"Dün bir araya geldiğimiz değerli Libyalı kardeşlerimizin şehit haberi bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden Libya askeri heyetine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve kardeş Libya halkının bu acı gününde yanındadır."

Mesajlar, Türkçe ve Arapça olarak yayımlandı.