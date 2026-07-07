NATO ANKARA ZİRVESİ - Milli Savunma Bakanı Güler, BAE Systems CEO'su Woodburn'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Systems CEO'su Charles Woodburn ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen BAE Systems'in CEO'su Woodburn'u kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.