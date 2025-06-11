Bakan Güler, Abu Dabi Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

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Bakan Güler, Abu Dabi Büyükelçiliğini Ziyaret Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi ziyaretlere başladı ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğini ziyaret etti.

- Bakan Güler, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğini ziyaret etti

ABU DABİ - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğini ziyaret ederek Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına başladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına başladı. Bakan Güler, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Lütfullah Göktaş ve Askeri Ataşe Hava Kurmay Albay Gürsu Aytekin'den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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