Bakan Göktaş, AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ile görüştü.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemiz kapsamında, Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi Yapımı İş Birliği Protokolü'nü imzalayarak önemli bir sürecin ilk adımını attık. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda çocuklarımızın sevgiyle ve güvenle büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Protokolümüzün şimdiden şehrimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."