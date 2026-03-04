Haberler

Bakan Göktaş, AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ile görüşerek Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi Yapımı İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Protokol ile çocukların güvenli bir ortamda büyütülmesi hedefleniyor.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemiz kapsamında, Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi Yapımı İş Birliği Protokolü'nü imzalayarak önemli bir sürecin ilk adımını attık. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda çocuklarımızın sevgiyle ve güvenle büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Protokolümüzün şimdiden şehrimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
