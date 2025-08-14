Bakan Göktaş: Türkiye'nin Ortanca Yaşı 2100'de 60 Olacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ülkemizde ortanca yaşın 60'a çıkacağı öngörülüyor. Yani nüfusun yarısı 60 yaş ve üstü olacak. Eğer, şimdiden önlem almazsak, benzer bir tabloyla yüzleşmemiz kaçınılmaz. Çünkü nüfus meselesi, sadece ailelerin çocuk sayısı meselesi değildir" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Anadolu Federasyonu'nca düzenlenen, 'Tüten Ocak: Ailenin Geleceği' temalı 19'uncu Anadolu Buluşmaları'na katıldı. 2006 yılından beri gerçekleştirilen bu buluşmalarda, 4 gün boyunca dijitalleşmeden kültür endüstrisine, şehirleşmeden geleneğe kadar farklı başlıklar etrafında aile konuşulacak. Etkinlikte, 5 gün boyunca alanında uzman akademisyenler, sivil toplum üyeleri, iş insanları, siyasetçi, yazar ve entelektüeller çeşitli oturumlarda fikirlerini paylaşacak. Bakan Göktaş programın açılışında yaptığı konuşmasında, ailenin medeniyetin en kadim, en köklü kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Tarih boyunca görüyoruz ki toplum bilincinin aile etrafında güçlü bir şekilde örüldüğü zamanlar, devletimiz ve milletimiz en parlak, en kudretli dönemlerini yaşamıştır. Bu nedenle ailenin zayıflaması, evlatlarımızın geleceğini, ülkemizin istikrarını sarsan büyük bir tehdittir" diye konuştu.

'DOĞURGANLIK HIZINDA 2,1'İN ÇOK ÇOK ALTINA GERİLEDİK'

Bakan Göktaş, son yıllarda, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de genç nüfus oranında ciddi bir düşüş olduğunu söyleyerek, "Doğum oranlarında da benzer bir düşüş söz konusu. Doğurganlık hızında ülke tarihinin en düşük oranı olan 1,48'e kadar geriledik. Bu rakam, nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,1'in çok çok altında. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ülkemizde ortanca yaşın 60'a çıkacağı öngörülüyor. Düşünsenize, çocuksuz bir dünya. Yani nüfusun yarısı 60 yaş ve üstü olacak. Bugün farklı ülkelerde benzer düşüşler nedeniyle ciddi nüfus problemleri yaşıyor. Eğer biz, şimdiden önlem almazsak, benzer bir tabloyla yüzleşmemiz kaçınılmaz. Çünkü nüfus meselesi, sadece ailelerin çocuk sayısı meselesi değildir" ifadelerini kullandı.

'AİLE POLİTİKALARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ'

'Aile Yılı'nda son 7 ayda Türkiye'nin dört bir yanında 8 bin 395 etkinlik düzenlediklerini belirten Göktaş, "Eğitimler, seminerler, medya kampanyaları ve saha çalışmaları yaptık. Toplumun her kesiminde aileyi merkeze alan güçlü bir bilinç oluşturduk. Tüm kurumlarımız seferber olmuş durumda. Ben bugün bu güzel sempozyuma katkı sağlamış üniversitelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımızın koordinasyonunda, aile yapımızı korumak ve güçlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. 'Aile Yılı' kapsamında açıkladığımız doğum yardımı ve çocuk destekleri, gençlere yönelik evlilik kredileri gibi teşvikler buna bir örnektir. Bakanlık olarak kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla bütüncül bir yaklaşımla aile politikalarımızı daha da güçlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.