Sarıkamış Şehitleri Anısına Yapılan Kardan Heykeller Açıldı

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANISINA YAPILAN KARDAN HEYKELLER AÇILDI

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan binlerce askerin anısına Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1'inci etap oteller bölgesinde, 'Bu Toprakta İzin Var' temasıyla yapılan kardan heykeller açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak, 7 heykeltıraş tarafından 7 günde yapılan heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak karanfil bıraktı. Bakan Göktaş, katılımcılarla birlikte kardan heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Türk Hava Kurumu ekipleri de paraşütlü paramotor gösterisi yapıp, Türk bayrağını açarak halkı selamladı. Kardan heykellerin açılış törenine; Bakan Göktaş'ın yanı sıra Kars Valisi Ziya Polat, Kars Milletvekili Adem Çalkın, daire müdürleri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi katıldı.