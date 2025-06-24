Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'İyi ki varsın Eren'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'İyi ki varsın Eren'
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın üzerinden 8 yıl geçtiğini belirterek, 'Biz şimdi her yerde, her zaman söylüyoruz; iyi ki varsın Eren" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın üzerinden 8 yıl geçtiğini belirterek, 'Biz şimdi her yerde, her zaman söylüyoruz; iyi ki varsın Eren" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit olan Eren Bülbül'ün 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' şeklindeki sosyal medya paylaşımına ilişkin görseli, kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "O paylaşımının üzerinden 8 yıl geçti. Biz şimdi her yerde, her zaman söylüyoruz; iyi ki varsın Eren. Kalbimizdesin, hep olacaksın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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