Bakan Göktaş'tan il müdürlerine 'saha odaklı yönetim' uyarısı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, il müdürlerine "saha odaklı yönetim" uyarısında bulunarak, sahadaki riskler konusunda erken uyarı ve sistematik izleme dönemini başlattıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, bakanlığın 81 il müdürüyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar ve yeni dönem stratejilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda Göktaş, Aile Yılı kapsamında 81 ilde başlatılan seferberlikle aileyi her alanda destekleyen kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda il müdürlerine "saha odaklı yönetim" konusunda da uyarılarda bulunan Göktaş, il müdürlerinin bakanlığın sahadaki "uygulayıcı gücü" olduğunu hatırlatarak, vatandaşın kuruma olan güveninin il müdürlüklerinin yaklaşımıyla şekillendiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, "İl müdürlüğü yönetimi sadece iş ve süreç yönetimi değildir; aynı zamanda bir güven yönetimidir. Vatandaşın bize attığı her adımda, karşılaştığı ilk tavırda kurumumuzun itibarı şekillenir. Beklentimiz, sahayı yakından tanıyan, hizmeti yerinde izleyen ve sorunları büyümeden çözen bir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürmenizdir." ifadelerini kullandı.

Çalışma stratejisini üç eksen üzerine kurduklarını hatırlatan Bakan Göktaş, "Birinci eksenimiz, sahaya hakimiyet ve hizmetin takibi. Hizmet verdiğiniz kişileri dosya üzerinden değil, yerinde izleyin. Her il müdürlüğümüz bir 'saha planı' hazırlamalı. İkinci eksen, doğru bilgi akışı ve yönetimde açıklık. İlinizle ilgili bir problemi başkasından değil, sizden duymak isterim. Üçüncü eksen ise kurum içi ulaşılabilirlik, iletişim ve motivasyon. Kapalı kapılar, geciken kararlar ve güçsüz iletişim; sahada hizmetin ritmini bozar." değerlendirmesinde bulundu.

"Saha yönetimini bizzat sahiplenin"

Sahada erken uyarı ve sistematik izleme konusunda yeni bir döneme girildiğini ifade eden ve pilot uygulaması başlatılan "Sosyal Risk Haritası" ile "Çocuklar Güvende" web sitesinin etkin kullanılması talimatı veren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal risk haritalarımızdan elde ettiğimiz verileri 18 yaş altı için 'Çocuklar Güvende', 18 yaş üstü bireyler için ise 'Aile Rehberi' sistemimiz üzerinden takip edeceğiz. Risk puanı, müdahale çağrısıdır. Vaka bazında izlemeyi, yönlendirmeyi ve kurumlar arası koordinasyonu hızlandıran bir mekanizma kurun. İl müdürünün takibi zayıflarsa sistem kağıt üzerinde kalır. En hassas başlıklarımızdan biri, şiddet ve istismar vakaları. Bu alanda hiçbir gecikmeyi kabul edemeyiz. Tüm vakaları titizlikle takip etmeli ve sahada aktif olmalısınız. Bu nedenle bu vakalarda 'saha yönetimi'ni bizzat sahiplenin."

"Küçük bir ihmal büyük bir riske dönüşebiliyor"

Mahinur Özdemir Göktaş, il müdürlüklerinin vatandaşın hayatına dokunan uygulamaların etkisini ölçmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Göktaş, doğum yardımı ve Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlananların düzenli izlenmesi gerektiğini de hatırlattı.

Sahada sunulan hizmetin takibinin, etkisinin ve hızının aynı anda güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Bakan Göktaş, "Küçük bir gecikme büyük bir mağduriyete; küçük bir ihmal büyük bir riske dönüşebiliyor. Bu nedenle, il müdürlüklerimiz daha aktif, hızlı ve sonuç odaklı hareket etmeli." uyarısında bulundu.