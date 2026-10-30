Bakan Göktaş, "Siyasette Kadın Olmak" söyleşisine katıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizim medeniyetimize hiç de uzak değil. Orhun Yazıtları'nda devletin dirilişi anlatılırken İlteriş Kağan'ın yanında İlbilge Hatun'un da adı anılır. Yani bizim tarihimizde kadın, devletin kurucu iradesinde en başından beri vardır." dedi.

Bakan Göktaş, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'dan temsilcilerin katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Siyasette Kadın Olmak: Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğimiz" söyleşisine katıldı.

Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında, kökü bir olan büyük bir ailenin evlatları olarak bir arada olduklarını söyleyen Göktaş, bunun köklerinden güç alan, geleceğe umutla bakan kadınların hikayesi olduğunu ifade etti.

Bugün bu hikayeye yeni bir sayfa eklediklerini ve esasında bu adımın, birlikte yürüdükleri uzun bir yolun meyvesi olduğunu dile getiren Göktaş, "Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen Zirve'de, kuruluş çalışmalarına öncülük ettiğimiz Aile ve Kadın Konseyi'nin ilk adımını attık." diye konuştu.

"Kadın, devletin kurucu iradesinde en başından beri vardır"

Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Aile ve Kadın Konseyi Yüksek Onur Kurulu'nun ilk kez toplandığını vurgulayan Bakan Göktaş, Emine Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Hedeflerinin, yıllardır gönül bağıyla yürüttükleri aile ve kadın alanındaki dayanışmayı kalıcı ve kurumsal bir işbirliği zeminine dönüştürmek olduğunu dile getiren Göktaş, "Bu Konseyi neden bu kadar önemsediğimizi üç başlıkta anlatmak istiyorum. Birincisi, temsil. Aile ve kadına dair küresel gündemde, Türk dünyasının sesi yükselecek. İkincisi, güç birliği. Ülkelerimizin tecrübesi bir araya geldiğinde, etkisi katlanarak büyüyecek. Üçüncüsü, ortak gelecek. Kuruluşu için emek verdiğimiz bu yapı, ortak geleceğimizin inşasında çok önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasette kadın olmak ne demek diye sorarsanız, ilk cevabım şu olur, masada olmak ve o masaya yalnız kendi sesini değil, sesi duyulmayanların sözünü de taşımak. Ben bu sorumluluğu üstlendiğimde, yirmili yaşlardaydım. Brüksel'de milletvekili seçilip o kürsüye her çıktığımda yalnız kendi adıma konuşmadığımı çok iyi biliyordum. Sözü o salona ulaşmayan nice kadının sözünü taşıyordum. Esasında bu, bizim medeniyetimize hiç de uzak değil. Orhun Yazıtları'nda devletin dirilişi anlatılırken İlteriş Kağan'ın yanında İlbilge Hatun'un da adı anılır. Yani bizim tarihimizde kadın, devletin kurucu iradesinde en başından beri vardır. Bu iradeyi bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde siyasetin her kademesinde daha da güçlü kılıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın Konseyi de bu iradeyi Türk dünyasının ortak masasına taşıyacak."

Göktaş, masada yer almanın beraberinde büyük bir sorumluluk getirdiğini belirterek, bu sorumluluğu yerine getirmenin de eğitimden, çalışma hayatından ve karar alma sürecinden geçtiğine dikkati çekti.

"Destek gören bir kadın, toplumda yerini daha kolay alır"

Her kadının yolunun, doğru bir destekle çok daha ileriye uzanacağını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuğunun güvende olduğunu bilmek, ailesine vakit ayırırken işinden de geri kalmayan bir kadın, toplumda çok daha güçlü bir ses olur. Bu yüzden bakım hizmetlerini güçlendirmek, iş ve aile hayatını uyumlu hale getirmek, bizim için bir politika başlığından çok daha fazlasıdır. Şunu çok iyi biliyoruz. Destek gören bir kadın, toplumda yerini daha kolay alır. Hayatın her alanında yer alan bir kadın da bu kazanımı önce ailesine, sonra bütün topluma taşır. İşte bu yüzden kadının güçlenmesini ve ailenin güçlenmesini birbirinden ayırmıyoruz."

Göktaş, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen siyasette kadın hikayelerinin her birinin farklı bir sahadan, farklı bir mücadeleden doğduğunu belirterek, "İnanıyorum ki hepsinde aynı cesareti, aynı inancı duyacağız. Bu hikayeler, kuracağımız Konseyin de en büyük zenginliği olacak. Kökü bir olanın, yolu da birdir." dedi.

Konuşmaların ardından Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'dan temsilcilerin katıldığı söyleşiye geçildi.

Kaynak: AA