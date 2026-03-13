Bakan Göktaş, New York'taki BM temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) temaslarına ilişkin değerlendirmesinde, "Ulusal beyanımızı yaptık. Aynı zamanda ilk defa bu program kapsamında 'Türk Devletleri Teşkilatı' adı altında ortak bir beyanı da sunmuş olduk. Bu da bir ilk oldu." dedi.

Bakan Göktaş, New York'ta, Türkiye'yi temsilen katıldığı BM Kadının Statüsü Komisyonunun 70'inci Oturumu'nun (KSK70) ardından, gazetecilere toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının, BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olduğunun altını çizen Göktaş, ülke beyanını sunduklarını, özellikle kriz anlarında kadınların ve kız çocuklarının çatışmalardan ve savaşlardan en çok etkilenenler olduğunu bir kez daha vurguladıklarını söyledi.

Toplantının bu seneki temasının genel olarak adalete erişimle ilgili olduğunu aktaran Göktaş, bu kapsamda Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini, 6284 sayılı kanunla ilgili uygulamaları ve adalete erişim alanında kadınlar ve kız çocuklarına yönelik sunulan bütün çalışmaları anlatma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Yoğun bir hafta geçirdiklerini ve çok sayıda yan etkinliğe katıldıklarını belirten Göktaş, Gambiya ile ortak mutabakat zaptı imzaladıklarını, 5 ülke ile ikili temaslar yürüttüklerini, düzenledikleri yan etkinlikte de Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini 22 bakan ve üst düzey BM yetkililerine tanıtma imkanı bulduklarını ifade etti.

"Türkiye olarak mağdurun ve mazlumun sesi olmaya devam edeceğiz"

Göktaş, çatışmaların kadın ve çocuk boyutuna her platformda dikkati çektiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Sayın Cumhurbaşkanımız çatışmalara ve etkilenen bölgelere dikkat çeken nadir liderlerden. Bu konuda Türkiye'nin sesi oldukça kuvvetli, hem bölge bazlı hem uluslararası boyutta. Bizler de kadın ve kız çocukları boyutuna, aileleri etkileyen boyutuna burada dikkat çekmeye gayret ediyoruz. Biz, bir çatışmanın nerede olduğuna göre hareket etmiyoruz. Bazı ülkelerin kendi coğrafyalarında olmadığı takdirde bu konulara çok ses etmediklerini üzülerek görüyoruz. Ama biz Türkiye olarak, her fırsatta ülkemiz adına çatışma nerede olursa olsun mağdurun ve mazlumun sesi olmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Bunu her platformda yılmadan, usanmadan sürdürmeye devam edeceğiz."

"Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Temasları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldiğini, Maarif Okulunu ziyaret ettiğini anlatan Göktaş, "Ramazanın manevi ikliminde vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Ortak sofralarımızı paylaşıyoruz. Onların Türkiye'ye olan gönül bağının bu kadar sürdürülebilir ve güzel tutunması bizleri çok mutlu ediyor. Türkiye'yi çok yakından takip ediyorlar. Bizler de dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.