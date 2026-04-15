Bakan Göktaş, "Modüler Aile Eğitim Programı Tanıtım Töreni"nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Modüler Aile Eğitim Programı'nın, ailelerin hayatına dokunan önemli bir adım olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki Modüler Aile Eğitim Programı daha çok aileye ulaşacak, daha çok anne babaya güç verecek ve aile içindeki bağı daha da kuvvetlendirecektir." dedi.

Bakan Göktaş, bir otelde düzenlenen "Modüler Aile Eğitim Programı Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, olaydan etkilenen öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve sürecin ilgili tüm bakanlıklar tarafından yakından takip edildiğini aktaran Göktaş, "Bakanlık olarak bu süreçte ihtiyaç duyulan her türlü psikososyal destek ve rehberlik hizmeti ile vatandaşlarımızın yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Göktaş, Modüler Aile Eğitim Programı ile ailelerin değişen ihtiyaçlarına daha hızlı, etkili ve kapsamlı çözümler sunacakları bir dönemi başlattıklarını belirterek, çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Artık ebeveyn eğitiminin, çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen ve aile içi ilişkiyi güçlendiren en etkili araçlardan biri olduğunu vurgulayan Göktaş, uluslararası araştırmaların iyi yapılandırılmış aile eğitim programlarının çocuklardaki duygusal ve davranış sorunları azalttığını ortaya koyduğunu ve Dünya Sağlık Örgütünün, ebeveyn eğitimini çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen etkili bir araç olarak tanımladığını anlattı.

Göktaş, bu anlayışla aile eğitim programlarını, politikalarının ana unsurlarından biri olarak konumlandırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğitim programlarımızın güçlü aile yapısının inşasında önemli bir rol üstlendiğini biliyoruz, inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aileyi toplumun temeli olarak gören yaklaşımı, aile değerlerimizi koruyan, güçlendiren ve geleceğe taşıyan tüm çalışmalarımızın en güçlü istikametini oluşturuyor. Bu doğrultuda ortaya koyduğu irade, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Ulusal Eylem Planı ile somut bir yol haritasına dönüştü. 2024-2028 dönemini kapsayan bu belge, aileyi merkeze alan ilk ulusal eylem planı olması bakımından ayrı bir önem taşıyor.

Eylem planımızda eğitim programlarının yer alması, aileyi güçlendirmeye dönük çalışmalarımıza stratejik bir çerçeve kazandırıyor. Bu kapsamda bugüne kadar aile eğitim programı ve evlilik öncesi eğitim programı ile Türkiye genelinde 9,2 milyon kişiye eğitim verdik. Geçtiğimiz yıl tanıtımını yaptığımız ve 2,1 milyon kişinin indirdiği İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulamasıyla ebeveynlere çocuk eğitimi ve aile içi iletişim alanlarında rehberlik sağlıyoruz."

"Riskleri yerinde tespit ediyor, gerekli tedbirleri gecikmeden devreye alıyoruz"

Göktaş, günümüzde ailelerin çok hızlı değişen bir hayatın içinde yol almaya çalıştıklarını, şehir yaşamı, çalışma koşulları ve dijital dünyanın etkisinin anneliği ve babalığı daha fazla dikkat ve destek gerektiren bir sürece dönüştürdüğünü dile getirdi.

Bu durumun sahayı yakından izlemelerini gerektirdiğini kaydeden Göktaş, "Oluşturduğumuz sosyal risk haritaları, ilçe, mahalle ve hane bazında ailelerin hangi alanda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu görmemizi sağlıyor. Böylece sosyal hizmetlerimizi ve eğitim içeriklerimizi somut ihtiyaçlara göre yeniden şekillendiriyoruz. Suça sürüklenen çocuklar ve kadına yönelik şiddet alanlarında oluşturduğumuz sosyal risk haritalarıyla sahada çalışmalarımızı başlattık. Böylece riskleri yerinde tespit ediyor, gerekli tedbirleri gecikmeden devreye alıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, dijital medya içeriklerinin, ailelerin ve çocukların karşı karşıya kaldığı yeni risk alanları oluşturduğunun altını çizerek, "Bu nedenle 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini, aileyi ve çocuğu koruyan politika yaklaşımının bir parçası olarak görüyoruz. Bu yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan yükümlülükler getiriyoruz. Çocuklarımızın yüksek yararını gözeten bu önemli düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin Genel Kurulu'nda en kısa sürede yasalaşarak yürürlüğe gireceğine inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Bugüne kadar 30 bin anne babaya ulaştık"

Ailelerin sağlam, güvenilir ve yol gösterici bir desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyen Göktaş, bu gerçekle hareket ederek, ailelerin farklı ihtiyaçlarına daha uygun bir eğitim modeli ortaya koyduklarını belirtti.

Göktaş, tanıtımı yapılan programın, bu anlayışın ürünü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu programı geliştirirken aile hayatında giderek daha da belirgin hale gelen yeni sorun alanlarına baktık. Değişen hayat şartları içinde anne babaların karşı karşıya kaldığı güçlükleri ele alan bir içerik ortaya koyduk. Aile içi ilişkilere dikkatle yaklaşan ve sahadaki ihtiyaçlara cevap veren bir yapı oluşturduk. 2024'te 19 ilimizde pilot olarak eğitim programının çalışmalarını başlatmıştık. Programı hayata geçirdiğimiz tarihten bugüne kadar 30 bin anne babaya ulaştık. Eğitimlerimizi en fazla 30 kişilik gruplar halinde yapıyoruz. 9 ile 12 hafta süren bu programda etkinlikler, aktiviteler ve grup çalışmalarıyla anne babaların yaşayarak öğrenmesini destekliyoruz. Eğitim sonrası önerilen ev içi uygulamalarla da öğrenilen bilgilerin aile yaşamına aktarılmasını sağlıyoruz."

Program sayesinde ailelerin günlük hayatta karşılaştıkları durumlara dair daha somut, uygulanabilir ve güçlendirici bir destek aldığını kaydeden Göktaş, "Ailelerden güzel geri dönüşler aldığımız bu eğitim programını Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında 81 ilimizin tamamında yaygınlaştırıyoruz. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz eğitim programı, ailelerin hayatına dokunan önemli bir adımdır. İnanıyorum ki Modüler Aile Eğitim Programı daha çok aileye ulaşacak, daha çok anne babaya güç verecek ve aile içindeki bağı daha da kuvvetlendirecektir." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de anne baba olmanın hem en büyük hediyelerden biri hem de zorlu bir süreç olduğunu belirterek, bu tür programların ebeveynlere pratik bilgiler sunduğunu anlattı.

Toplantıda, Modüler Aile Eğitim Programı'nın tanıtım filmi de gösterildi.