Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Medyanın, kadına yönelik şiddeti ele alırken doğruluğu, mahremiyeti ve toplumsal duyarlılığı esas alan bir yayıncılık anlayışını benimsemesini son derece önemsiyoruz. Çünkü sorumlu haberciliğin, şiddete karşı ortak bilincin güçlenmesinde önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Girişimci Anadolu Kadınları Derneği işbirliğinde TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ekranın Dili Toplumun Sesi: Medya, Kadın ve Toplumsal Sorumluluk Paneli"ne katıldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Yalnızca kadına yönelik şiddetle mücadeleyi değil, bu mücadelede medyanın üstlendiği büyük sorumluluğu konuşmak için toplanıldığını belirten Göktaş, "Şunu çok iyi biliyoruz ki, şiddetin önlenmesi, ayrımcılığı besleyen düşünce kalıplarının ve şiddeti normalleştiren toplumsal kabullerin dönüşümünü gerektirir. İşte bu dönüşümde medya, belirleyici bir etkiye ve sorumluluğa sahiptir. Bugünkü panelin başlığı da bunu çok iyi özetliyor." ifadesini kullandı.

"Sorumlu habercilik, şiddete karşı ortak bilincin güçlenmesinde önemli rol oynuyor"

Ekranın dilinin toplumun sesine dönüştüğünü ve o dilin, şiddeti sıradanlaştıran değil, buna karşı güçlü bir duruş sergileyen bir dil olmasını istediklerini vurgulayan Göktaş, ortaya konulan her çabayı, şiddete karşı ortak mücadelenin değerli bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Bakan Göktaş, bugün televizyon ekranlarından dijital platformlara, haber sitelerinden sosyal medyaya kadar geniş bir iletişim ağının hayatın hemen her alanında yer aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir haberin dili, bir dizinin kurgusu, bir reklamın verdiği mesaj, milyonlarca insanın düşüncesini, davranışını ve hayata bakışını etkileyebiliyor. Çünkü ekranda anlatılan her hikaye, toplumun hafızasında bir iz bırakıyor. O hikayenin nasıl anlatıldığı ise, en az içeriği kadar önem taşıyor. Bu nedenle, medyanın, kadına yönelik şiddeti ele alırken doğruluğu, mahremiyeti ve toplumsal duyarlılığı esas alan bir yayıncılık anlayışını benimsemesini son derece önemsiyoruz. Çünkü sorumlu haberciliğin, şiddete karşı ortak bilincin güçlenmesinde önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Medyanın sorumluluğu, televizyon dizileri, filmler, reklamlar ve dijital içeriklerde de kendini gösteriyor."

Göktaş, kadınların ekranlarda güçlü ve etkin rolleriyle yer bulmasını önemsediklerini ve bilimden sanata, siyasetten ekonomiye kadar kadınların başarılarını yansıtan yayınların çoğalması gerektiğini söyledi.

Her başarı hikayesinin başka bir kadına ilham verebileceğini dile getiren Göktaş, "Özellikle genç kızların kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve geleceğe güvenle bakmalarına katkı sağlayabilir. Aynı şekilde, kadın ve erkek ilişkilerinde saygıyı, güveni ve karşılıklı anlayışı esas alan içeriklerin yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü ekranlarda sunulan ilişki biçimleri, özellikle çocukların ve gençlerin değer yargılarını etkiliyor." diye konuştu.

"Koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi yeni risklere karşı genişletiyoruz"

Sevgi, empati ve sorumluluk bilincini öne çıkaran yapımların çoğalmasını kıymetli bulduklarını dile getiren Göktaş, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle, medyanın toplumsal etkisinin dijital dünyada yeni bir boyut kazandığını belirtti.

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dijital platformlar, kadınların kendilerini ifade etmelerine, bilgiye ulaşmalarına ve ekonomik hayata katılmalarına önemli imkanlar sunuyor. Bu imkanların güvenle kullanılabilmesi için kişisel verilerin, mahremiyetin ve kişilik haklarının korunması vazgeçilmezdir. Özellikle yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler, dijital içeriklerin güvenilirliği konusunda yeni tedbirleri gerekli kılıyor. Biz, kadınların dijital dünyada güvenle var olmasını ve teknolojinin imkanlarından eşit şekilde yararlanmasını istiyoruz. Bu amaçla, Turkcell ve KADEM işbirliğiyle kadınların dijital becerilerini geliştiren 'Kadınlar için Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme' programını yürütüyoruz. Çünkü teknolojinin, kadınların bilgiye erişimini, üretim gücünü ve hayatın her alanına katılımını destekleyen önemli bir imkan olduğuna inanıyoruz. Kadınların, dijital dönüşümü şekillendiren güçlü aktörler arasında yer almasını hedefliyoruz."

Göktaş, Bakanlık olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelede teknolojik gelişmeleri ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları yakından takip ettiklerini belirterek, "Politikalarımızı bu değişimler doğrultusunda geliştiriyor, koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi yeni risklere karşı genişletiyoruz. Burada en büyük gücümüz, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bir devlet politikası haline getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğidir. Kadınların güven içinde yaşaması için attığımız her adım, bu iradenin eseridir." dedi.

Geçen yıl 25 Kasım'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını hatırlatan Göktaş, 2026-2030 dönemini kapsayan Eylem Planı'yla da şiddetsiz yaşamdan adalete erişime, kadınların güçlenmesinden toplumsal katılıma kadar beş temel hedef belirlediklerini söyledi.

"Şiddetsiz yaşam kültürünü ve aile bağlarını geleceğe taşımayı hedefliyoruz"

Kültür, sanat ve medyaya da kadına yönelik şiddetle mücadelenin temel politika alanları arasında yer verdiklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle medya alanında, etik yayıncılığı yaygınlaştıran ve medya çalışanlarının mesleki gelişimini destekleyen çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra yeni şiddet biçimlerine karşı yayıncılıkta alınacak tedbirleri ve dijital güvenliği de çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Medya ve iletişimin kadınların güçlenmesindeki rolünü de önemsiyor, bu alanda çeşitli projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda, üniversitelerde geleceğin iletişimcileriyle bir araya geliyor, kadın-erkek eşitliğine duyarlı iletişim üzerine seminerler düzenliyoruz. Amacımız, genç iletişimcilerin eşitliği gözeten, kadınların başarılarını ve topluma katkılarını görünür kılan bir meslek anlayışı kazanmalarını sağlamak."

Göktaş, Bakanlık olarak medya kuruluşları, dijital platformlar ve kamu kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirdiklerini dile getirerek, "2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzla, şiddetsiz yaşam kültürünü ve aile bağlarını geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Kamu kurumları, medya ve sivil toplumla birlikte, kadınların güven içinde yaşadığı, hayatın her alanında güçlü olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'de ekranın hikayesinin bir kadının sesiyle başladığını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"31 Ocak 1968 akşamı, Türkiye'nin ilk televizyon yayını genç bir kadın spikerin anonsuyla açıldı. O günden bugüne, kameranın önünde ve arkasında, haber merkezlerinde, yapım ekiplerinde kadınların emeği hiç eksik olmadı. Bugün o ilk anonsun açtığı yolu, güven veren, birleştiren ve kadının gücünü büyüten bir sese dönüştürmek hepimizin elinde. Bu anlamda bizlere düşen görev, kadınların sesini, emeğini ve başarılarını toplumun her kesimine ulaştıran bir medya anlayışını daha da güçlendirmektir. İnanıyorum ki ekranlarda kurulan bu dil, kadına yönelik şiddet karşısında ortak bir bilinç ve güçlü bir toplumsal iradenin gelişmesine değerli katkılar sunacaktır."

Göktaş, bu yolda medyayla, sivil toplumla ve kadınlarla aynı safta yürümeye devam edeceklerini belirterek "Hiç şüphe yok ki, kadının sesinin güçlü olduğu bir ekran, şiddetin sesinin hiç duyulmadığı bir topluma giden yolun ilk adımıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA