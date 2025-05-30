Bakan Göktaş, "Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü"nün imza töreninde konuştu Açıklaması

Bakan Göktaş, 'Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü'nün imza töreninde konuştu Açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Rams Türkiye arasında imzalanan "Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü" kapsamında ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere yönelik 167 sosyal konutun inşa edileceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Rams Türkiye arasında imzalanan "Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü" kapsamında ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere yönelik 167 sosyal konutun inşa edileceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, "Kardeş Aile Sosyal Konut Protokolü"nün imza töreninde yaptığı konuşmada, çok kıymetli bir çalışma için bir araya geldiklerini söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün "Kardeş Aile" projesini başlattığını ve çok değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz, kimseyi geride bırakmama anlayışı kapsamında gerçekten herkesin yanında olduğumuzun bir güzel örneğini de bu güzel çalışmayla, bu güzel projeyle hayata geçirmiş oluyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla beraber Rams Türkiye'nin birlikte imzalayacağı protokolle, Valimizin himayelerinde, bu projede inşallah ihtiyaç sahibi özellikle yetim ve öksüzlere yönelik 167 sosyal konut inşa edilecek. Bu sosyal konutlarda da öksüz, yetim çocuklarımız aileleriyle beraber 'Kardeş Aile' projesi kapsamında himaye edilecekler." diye konuştu.

Bakan Göktaş, proje için Vali Gül'e ve Rams Türkiye yetkililerine teşekkür ederek protokolün hayırlı olmasını diledi.

"İsteğimiz bunun yaygınlaşması, başka hayırseverlerimizin de yapmasıdır"

Vali Davut Gül ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'daki yetimlerle ilgili çalışma yaptıklarını anlattı.

Bakan Göktaş'ın da bu sürece liderlik ettiğini bildiren Gül, şunları kaydetti:

"Yetim olup kendisine ait evi olmayan ve aynı zamanda bizim kriterlerimize göre ihtiyaç sahibi olan kişilere 'Kardeş Aile' projesiyle kira desteği vermeye başlamıştık. Bunun tanıtımını yaptığımızda Rams İnşaat'tan Devran (Bülbül) Bey sağ olsun, kendisi arayarak 'Kardeş Aile' projesine destek olmak istediğini ve uygun bir arsa olursa buna konut yapacağını bizlere taahhüt etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza konuyu arz ettiğimizde kendisi hazineye ait bir araziyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza tahsis etti. Bugün de Sayın Bakanımız lütfetti, bu güzel günde protokol törenimize geldi. Sonuç itibarıyla 167 konut yapılacak. İsteğimiz bunun yaygınlaşması, başka hayırseverlerimizin de yapmasıdır."

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Vali Gül ve RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Bülbül, söz konusu protokolü imzaladı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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