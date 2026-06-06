Haberler

Bakan Göktaş: Kadını küçümseyen ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz

Bakan Göktaş: Kadını küçümseyen ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir iş insanının kadınları ve belirli etnik kimliği hedef alan sözlerine tepki göstererek, kadını aşağılayan ifadelerin mizah kisvesi altında bile meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iş insanı R.K.'nin kadınları ve belirli etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı öne sürülen ifadelerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Göktaş, "Dini, dili, etnik kökeni, yaşam biçimi veya dünya görüşü ne olursa olsun her kadının onuruyla, güven içinde ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşayabilmesi için çalışmak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez. Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı değildir; hakaret, aşağılama ve insan onurunu zedeleyen söylemler de şiddetin bir parçasıdır. Bu tür ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor; toplumsal hayatımızda saygıyı, nezaketi, insan onurunu ve birlikte yaşama kültürünü esas alan bir dilin hakim olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Rahmi Koç 'Kürt kadın' fıkrasından dolayı özür diledi

Rahmi Koç'tan ilk açıklama: Özür diliyorum
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi

Baba 3 yaşındaki kızını rehin aldı, sonu kanlı bitti
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

Kante'den Mbappe'ye tarihi ayar! Herkes onu konuşuyor

İntikamını çok fena aldı!

Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Fenerbahçe'de büyük gün

Kızını da yanına alan Kim Jong Un'dan dünyaya 10 bin tonluk gözdağı

Kızını da yanına alan Kim'den dünyaya 10 bin tonluk gözdağı
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binali Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük