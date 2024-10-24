Bakan Göktaş'ın Makam Aracı Kaza Yaptı... Göktaş'ın Sağlık Durumunun İyi Olduğu, Ekibinden Yaralananların Ayakta Tedavi Edildiği Bildirildi

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın makam aracı, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın cenaze töreninden dönerken, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman girişinde kaza yaptı. Bakan Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, yanındaki ekipten hafif yaralanan üç kişinin hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Bakan Göktaş, TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu makam aracı, Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Bakanlık ekibinin bulunduğu üç aracın karıştığı kazada, araçlarda bulunanlardan üç kişinin hafif yaralandığı, hastanede ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.

Bakan Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, programı çerçevesinde Etlik Şehir Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ettiği belirtildi.