Bakan Göktaş: Engellilik alanında toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - 'BEYAZ Baston Görme Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2002'den bugüne kadar 82 bin 626 engellinin atamasıyla kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağladık. Bu sayının yüzde 16,2'si görme engelli bireylerden oluşuyor. Bu yıl Şubat ayında da bin 573 engelli kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştireceğiz. Bugün imzaladığımız protokol ile, engellilik alanında toplumsal farkındalığı arttırmayı ve hak temelli yaklaşımla engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Beyazay Derneği arasında, Türkiye genelinde sosyal kapsayıcılığı güçlendirmek amacıyla hazırlanan 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen işbirliği protokolü imza töreni Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirecek olan İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, 81 ilde engellilere yönelik algının dönüştürülmesi, farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesine yönelik ortak projeler hayata geçirilecek.

'ENGELLERİ TEK TEK KALDIRIYORUZ'

Törende konuşan Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak temel hedefimiz, toplumun tüm kesimleri için kapsayıcı bir sosyal yapı inşa etmektir. Bu anlamda her bir bireyin yeteneğini geliştirdiği, hayallerini gerçekleştirdiği bir düzeni tesis etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonuyla, her alanda katılımı güçlendiren politika ve hizmetlerimizi her geçen gün daha da ileri taşıyoruz. Eğitim, istihdam, sağlık başta olmak üzere bireylerin önündeki engelleri tek tek kaldırıyoruz. Çünkü biz, engelli bireylerin başarısını, toplumun başarısı olarak görüyor ve kabul ediyoruz. Eğer bugün, bir görme engelli gencimiz kendi işini kuruyor, değer üreten bir girişime imza atıyorsa, bu doğru politikaların sonucudur. Bir sporcumuz dünya çapında başarıya ulaşıyor, bir sanatçımız sahnede alkış alıyorsa, bu birlikte verilen emeğin somut karşılığıdır" diye konuştu.

'ŞUBAT AYINDA BİN 573 ENGELLİ KARDEŞİMİZİ KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRECEĞİZ'

Bakan Göktaş, "Erişilebilirlik ve kapsayıcılık anlayışını sosyal politikalarımızın merkezine yerleştirdik. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımız kapsamında, her alanda somut ilerlemeler kaydettik. Bu kapsamda 2002'den bugüne kadar 82 bin 626 engellinin atamasıyla kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağladık. Bu sayının yüzde 16,2'si görme engelli bireylerden oluşuyor. Bu yıl Şubat ayında da bin 573 engelli kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'ONLARI HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMIYORUZ'

Bakan Göktaş, "Engelli bireylere yönelik hizmetlerimizi aile odaklı bir yaklaşımla güçlendirdik. Bugün 517 bin vatandaşımızı, evde bakım yardımıyla ailesinin yanında, sosyal çevresinden kopmadan destekliyoruz. Ayrıca, ülkemizin dört bir yanında gündüz hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 142 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi ile engelli bireylerin öz bakım ve sosyal yaşam becerilerini geliştiriyoruz. Ankara ve İstanbul'da, görme engelli bireylere hizmet veren özel rehabilitasyon merkezlerimizin olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu merkezlerle, hem yatılı hem de gündüzlü bir şekilde 6 aylık dönemler halinde hizmet veriyoruz. Böylece Türkiye'nin her yerinden ihtiyaç duyan 15 yaş ve üzeri görme engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini güçlendiriyoruz. Hayatlarını özgüvenle sürdürmeleri için sosyal ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitim ve rehberlik sunuyoruz. Aynı zamanda ailelere danışmanlık desteği veriyor, onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz" dedi.

'HEM MERKEZDE HEM DE İLLERDE İZLEME VE DANIŞMA KOMİSYONLARI OLUŞTURDUK'

Bakan Göktaş, "Görme engelli vatandaşlarımızın hizmetlere erişimde teknolojiyi yoğun biçimde kullandığını biliyoruz. Bu nedenle bilişim erişilebilirliğini güçlendirmeyi bir öncelik olarak görüyoruz. Bunun için geçtiğimiz yıl iki ayrı Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı. Bu genelgelerle, engelli vatandaşlarımızın bilgiye, hizmete ve kamusal süreçlere güvenli erişimini kurumsal bir standart haline getirdik. Özellikle kamu kurumlarına ait web siteleri ile mobil uygulamalarda erişilebilirliği zorunlu kıldık. Ayrıca hem merkezde hem de illerde izleme ve danışma komisyonları oluşturduk. Görme engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli hareket etmesini destekleyen ölçütleri netleştirdik. Komisyonlarımız braille donanımlar, asansörlerde sesli anons, zıt renklendirme ve otobüslerde sesli bilgilendirme gibi standartların sahadaki uygulanmasını denetliyor. Diğer bir yandan hayata geçirdiğimiz Engelsiz Türkiye Mobil Uygulaması ile engelli kardeşlerimizin tüm kamu hizmetlerine kolayca ulaşmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

'DİJİTAL ENGELLİ KİMLİK KARTI İLE PEK ÇOK İŞLEMİ KOLAYLAŞTIRDIK'

Bakan Göktaş, "Bu uygulamada yer alan QR kodlu Dijital Engelli Kimlik Kartı ile pek çok işlemi kolaylaştırdık. Evde bakım aylığı ile diğer sosyal yardım ödemelerine ilişkin anlık bilgilendirmeleri vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Riskli hava koşulları ve toplu taşıma gibi alanlarda günlük yaşamı destekleyen uyarı ve bildirimlerle hizmetlere erişimi hızlı hale getirdik. Acil durumlarda, tek tuşla 112 araması, konum paylaşımı, sessiz acil çağrı ve panik butonu ile güvenli bir destek sağlıyoruz. Tüm bu adımlar, dijital dönüşüm sürecinde engelli bireyleri merkeze alan ve hizmete erişimi kolaylaştıran güçlü politikaların bir göstergesidir. Biraz sonra imzalayacağımız iş birliği protokolüyle, tüm bu hizmetlerimizi ve iyi uygulamaları sahada yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Protokol ile, engellilik alanında toplumsal farkındalığı artırmayı ve hak temelli yaklaşımla engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca kuracağımız bir komisyonla da yürüteceğimiz faaliyetlerin düzenli takibini sağlayacağız. Bu protokol, kamu ile sivil toplumun güçlerini birleştirerek görme engelli vatandaşlarımız için daha kapsayıcı ve engelsiz bir gelecek inşa etme kararlılığımızın bir simgesi olacak" ifadelerini kullandı.