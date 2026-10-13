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Bakan Göktaş, canlı yayında soruları yanıtladı:

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- "(15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi) Fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz" "(Fon iddiaları) Özgür Özel bir açıklama yapıyor. Günlerdir babamın ellerinden öpüyor ve özür diliyor. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Bir aileye bu kadar sardırılabilir mi? Bu kadar ucuz siyaset yapılabilir mi?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz." dedi.

Göktaş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisine yönelik iddiasına ilişkin soru üzerine Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmalarında net bir tutum sergilediğini, ucu kime dokunursa dokunsun, nereye varırsa varsın gereğinin yapılacağını ifade etti.

Özlale'nin, konuya ilişkin delilleri olduğunu belirtmesi üzerine kendisinin, "İspat edemiyorsa istifa etsin." sözlerini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Edemedi, etmez. Saatler sonra bir açıklama yaptı, utanç verici bir açıklama. Ne bir özür, ne bir imtina, hiçbir şey yok. Kendisi de bir hafta öncesinde itibar suikastına uğramış, isim doğrulatmış. Bizim haberimiz yoktu. ya neyin mağduriyetini yaşıyorsun sen? ve utanmadan diyor ki 'Bakan'a birkaç dakikalık mağduriyet yaşatmışız.' Utanma duygusu yok, arlanma duygusu yok. Tamamen çamur siyaseti. Fakat biz muhalefetin bu tutumuna alışığız, ilk defa değil. Bugün Özgür Özel bir açıklama yapıyor. Günlerdir babamın ellerinden öpüyor ve özür diliyor. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Bir aileye bu kadar sardırılabilir mi? Bu kadar ucuz siyaset yapılabilir mi?"

Bakan Göktaş, iddiaların atıldığı gün ispatlarıyla iddiaları yalanlamasına rağmen muhalefete yakın bazı basın kuruluşlarının konuyu manşetlere taşımaya devam ettiğine işaret eden Göktaş, "Ve benim açıklamamı çok küçük gördüler. Bu, kamuoyunun güvenini zedelemek ve bizleri itibarsızlaştırmak amacı taşımıyorsa ne taşıyor? Tamamen çamur at izi kalsın." diye konuştu.

Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Göktaş, davayı kazanması halinde tazminat tutarını Aile ve Gençlik Fonu'na aktaracağını bildirdi.

"Cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz"

Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi ile çocukları dijital dünyanın risklerinden korumayı amaçladıklarını söyledi.

İçerik ve hizmetlerde çocuğun yaşının ve yüksek yararının gözetileceğini vurgulayan Göktaş, "Fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya platformlarına yönelik tutumlarının çok net olduğunun altını çizerek, platformların da çocukları koruyacak sistemleri hayata geçirmelerinde kendilerine yardımcı olmalarını istediklerini dile getirdi.

Bakanlığın yakın zamanda hayata geçirdiği "İyilik Var" dijital gönüllülük platformuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Göktaş, "İyilik Var platformu gerçek ihtiyaç sahibi ile iyilik yapmak isteyen vatandaşımızı eşleştirdiğimiz dijital bir platform. Yine e-Devlet üzerinden bir eğitim setimiz var. Her ailemiz buraya dahil olabilecek." açıklamasında bulundu.

Platformun tamamen gönüllülüğe dayalı olduğunu belirten Bakan Göktaş, iyilik yapmak isteyen vatandaşları platforma üye olmaya davet etti.

Kaynak: AA
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