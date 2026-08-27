Bakan Göktaş, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Vincent ile Görüştü

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sn. Sally-Anne Vincent ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Avustralya ile birlikte ev sahipliği yaptığımız COP31 hazırlıklarımızı değerlendirdik, çocuklarımıza güvenli dijital alanlar oluşturmaya yönelik ortak irademizi paylaştık. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki iş birliklerini ve dostane ilişkileri daha da ileriye taşımaya, ortak adımlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA