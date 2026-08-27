Bakan Göktaş, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Vincent ile Görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede COP31 hazırlıkları ve çocuklar için güvenli dijital alanlar konuları ele alındı. Bakan Göktaş, iki ülke arasındaki iş birliği ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde ortak adımlar atılacağını belirtti.
(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sn. Sally-Anne Vincent ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Avustralya ile birlikte ev sahipliği yaptığımız COP31 hazırlıklarımızı değerlendirdik, çocuklarımıza güvenli dijital alanlar oluşturmaya yönelik ortak irademizi paylaştık. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki iş birliklerini ve dostane ilişkileri daha da ileriye taşımaya, ortak adımlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.