Bakan Göktaş'tan AK Parti'nin Sapanca'daki istişare toplantısına ilişkin paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, kıymetli kabine üyelerimizle birlikte Toplum Oturumu'nu gerçekleştirdik. Çeyrek asırlık yolculuğumuzun muhasebesini yaptık, katılımcılarımızın sorularını yanıtladık ve istişarelerde bulunduk. AK Parti'de söz milletindir, rehber istişaredir, karar ortak aklındır. 25 yıllık destanımızın özeti, başarılarımızın dayanağı bu anlayıştır. Aynı ruh, dava bilinci ve hizmet aşkıyla yeni bir döneme hazırız."