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Doğal Gaz Tüketim Desteği ile Temmuz Ayında 504 Bin Haneye 158 Milyon Lira Ödendi

Doğal Gaz Tüketim Desteği ile Temmuz Ayında 504 Bin Haneye 158 Milyon Lira Ödendi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında temmuz ayında 504 bin 638 hak sahibine 158 milyon 836 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı. Destekten yararlanmak için Türk vatandaşı olma, e-Devlet başvurusu ve doğal gaz arzı olan bölgede ikamet etme şartları aranıyor. Ödemeler, iki ayda bir ve illerin sıcaklık farklarına göre değişen tutarlarla yapılıyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında, temmuz ayında 504 bin 638 hak sahibine 158 milyon 836 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2023 yılında düzenli sosyal yardımlar kapsamına alınarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hanelerin yararlanabilmesi için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe veya beldede ikamet etmesi gerektiğini söyleyen Bakan Göktaş, ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de karşılanması gerektiğini vurguladı.

'YENİDEN BAŞVURU YAPMAKSIZIN YARARLANILIYOR'

Bakan Göktaş, vatandaşların yardım programından her ödeme döneminde yeniden başvuru yapmaksızın yararlanabildiğini belirterek, ikamet ettikleri haneye ait faturalarını e-ailem.aile.gov.tr adresindeki fatura ödeme hizmeti üzerinden ya da Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartları ile Halkbank/TAM ATM'leri aracılığıyla ödeyerek, illeri için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak faydalanabildiklerini ifade etti.

Destek programı kapsamında ödeme tutarlarının, iller arasındaki sıcaklık farklılıkları dikkate alınarak değişiklik gösterdiğini belirten Bakan Göktaş, "Desteğimiz, yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönem için iki ayda bir ödenmektedir. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında 2026 yılı Temmuz dönemi ödemelerinde 504 bin 638 hak sahibine toplam 158 milyon 836 bin lira ödeme gerçekleştirdik. 2026 yılında ise 617 bin 680 hak sahibine toplam 1 milyar 69 milyon lira destek sağladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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