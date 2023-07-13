AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '15 Temmuz, Türkiyemizi bir kere daha vatan kıldığımız gecenin adıdır. Aziz milletimizin bütün farklılıkları geride bırakarak; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğumuzu ispat ettiği gecedir' dedi.

Bakan Göktaş: 15 Temmuz, Türkiye'yi bir kere daha vatan kıldığımız gecedir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "15 Temmuz, Türkiyemizi bir kere daha vatan kıldığımız gecenin adıdır. Aziz milletimizin bütün farklılıkları geride bırakarak; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğumuzu ispat ettiği gecedir" dedi.

15 Temmuz'da bayrağın yere inmediğine şükrettiğini söyleyen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmedik, vatanımızı böldürtmedik, milli iradeye sahip çıktık. Bundan böyle 15 Temmuz diriliş ruhu içimizde, ruhumuzda, benliğimizde yaşamaya devam edecek. Tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da vatanımızı, bayrağımızı savunacağız" diye konuştu. Bakan Göktaş daha sonra bakanlık bünyesindeki kurumlarda kalanlar ile bakanlık personelinin yazdığı mektup ve şiirler ile yaptıkları resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.