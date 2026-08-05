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Bakan Fidan, Amman'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı

Bakan Fidan, Amman'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı, Kudüs konulu Bakanlar toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılmak üzere bulunduğu Amman'da, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: ANKA
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