Bakan Fidan, Amman'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı, Kudüs konulu Bakanlar toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılmak üzere bulunduğu Amman'da, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: ANKA