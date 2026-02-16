Haberler

Fidan ve Al Suud Telefon Görüşmesi Yaptı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Al Suud arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Kaynaklar, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

