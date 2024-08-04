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Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Gazze'deki katliamın durması için dünyaya seslendi. Bakan Fidan, "Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail'e yönelik bütün baskıyı arttırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail'e yönelik bütün baskıyı arttırmalıyız" dedi.

BAKAN FİDAN REFAH SINIR KAPISI'NDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Mısır El Ariş Havalimanında Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed tarafından karşılandı. Bakan Fidan, Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etti. Refah sınır kapısında yetkililerden bilgi alan Bakan Fidan, burada açıklama gerçekleştirdi. Bakan Fidan, ziyareti sırasında kendilerine Sina Eyalet Valisinin refakat ettiğini ve teşekkür ettiğini ifade ederek, sınır kapısına gelmeden El Ariş Limanına uğradıklarını söyledi.

Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağızDışişleri Bakanı Hakan Fidan

"GÜNDE 25 CİVARINDA KAMYON GAZZE'YE GEÇİŞ YAPABİLİYOR"

Gemilerle getirilen yardımları nasıl getirildiğini, oradan nasıl kamyonlara yüklenip Refah Sınır Kapısına getirildiğini de görme imkanı bulduklarını söyleyen Bakan Fidan, "Şimdi burada Refah Sınır Kapısı'nda ilgili arkadaşlarımız bizlere brifing verdiler, yaptıkları çalışmaları anlattılar. Tabi an itibariyle Refah Sınır Kapısı trafiğe kapatılmış durumda. Sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edilmiş durumda. Dolayısıyla bize verilen bilgiye göre, buradan şu anda kamyonlar gitmiyor. Kerem Şalom'a yönlendiriliyor, orada da günde 25 civarında kamyon ancak Gazze'ye geçiş yapabilmekte. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi son derece az bir rakam" dedi.

"HEP BERABER BU KATLİAMI DURDURMAZSAK, İNSANLIK OLARAK ORTAPI OLACAĞIZ"

Bakan Fidan açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Şu anda sınırın bulunduğumuz yerden birkaç yüz metre ötede bir insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. İki milyon insan yerlerinden edilmiş durumda, 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok, açık havada açlıkla pençeleşen Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum: Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız.

Bakan Fidan Refah sınırında: Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

"İSRAİL'E YÖNELİK BÜTÜN BASKIYI ARTIRMALIYIZ"

Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail'e yönelik bütün baskıyı arttırmalıyız. Batı devletleri baştan beri olmak üzere bu suskunluğunu bozmak zorundalar, yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler. Türkiye olarak biz krizin ilk gününden itibaren elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradaki kardeşlerimiz de Türkiye'nin yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada olduğunu söylüyorlar. Tabi biz yaptıklarımızla bir şey umacak değiliz ama en azından bütün kardeşlerimiz yardım göndererek ellerinden geleni yapıyorlar."

Bakan Fidan, Mısırlı yetkililer destekleri ve emekleri için teşekkür etti.

GAZZE'DE İNSANİ DURUM

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına aralıksız devam etmesi insanlık dramının yaşanmasına neden oluyor. Mayıs ayından bu yana İsrail işgali nedeniyle Refah sınır kapısından Gazze'ye yardım sevkiyatı gerçekleştirilemezken İsrail saldırılarında yardım konvoylarını da hedef alıyor. İsrail'in yardım konvoylarını hedef alması sonucu yaklaşık 300 yardım çalışanı öldürüldü.

BM raporlarına göre, bugün itibariyle her 10 Gazzeliden 9'u yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Nüfusun yüzde 96'sı, yani 2,15 milyon kişin ciddi seviyelerde gıda kıtlığı ile karşı karşıya. Gazzelilerin taze meyve ve sebzeye erişimi kalmazken çiftlik hayvanları da telef edildi. Gazze halkına yapılan gıda yardımı ihtiyaçları karşılayamazken Gazze'deki 36 hastanenin 20'si hizmet dışı, 16'sı ise kısmen işlevsel bir durumda. Gazze'de hastanelerin de hizmet verememesi nedeniyle bulaşıcı hastalıklar hızla artıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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