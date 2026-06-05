Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu hükümeti tüm bölgeyi savaş alanına çevirdi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Khalilur Rahman ile düzenlenen basın toplantısında, "Netanyahu hükümeti, iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir" dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi ve sukunetin sağlanmasının elzem olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangladeşli mevkidaşı Khalilur Rahman ile bir araya geldi. İki Bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığını anımsatan Rahman, güzel bir toplantı yaptıklarını belirtti. Rahman, "Karşılıklı iş birliğimizi, dayanışmamızı çok önemli buluyoruz. Bangladeş'in uluslararası ilişkilerdeki temel ilkeleri bunlar. Bu sabah gerçekleştirdiğimiz toplantılar Bangladeş ve Türkiye arasındaki uzun dostluğu temsil ediyor" dedi.

Fidan'ın ziyaretini önemli bulduklarını dile getiren Rahman, bu ziyaretin karşılıklı iş birliği ve dayanışmaya destek vereceğine inandıklarını söyledi. Rahman, parlamento seçimlerine gözlemci gönderdiği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Rahman, "Türkiye son derece önemli bir ortak. Bangladeş'in (Birlemiş Milletler) Genel Kurul Başkanlığı ile ilgili adaylığını destekleyen çok önemli bir ortak. Seçimlerden sonra dün geri döndüm. Seçimlerden hemen sonra sizi ağırlama memnuniyetini duyuyorum. Hiçbir zaman bu konudaki desteğinizi, teşvikinizi unutmayacağım" diye konuştu.

"BANGLADEŞ BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAHI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

Karşılıklı saygı ve güven temelinde ikili ve çok uluslu ilişkileri sürdürmeye taahhüt eden bir ülke olduklarını vurgulayan Rahman, bunu, ortak çıkarlar temelinde uluslararası kurallara saygı duyarak ortaklık ve dostluk ilkesi üzerine inşa ettiklerini kaydetti. Küresel sınamalar karşısında iş birliğinin önemli olduğunu söyleyen Rahman, "Bu sınamaların bir kısmını bu sabahki toplantımızda ele alma fırsatımız oldu. Bangladeş bu anlamda Türkiye gibi dostlarıyla birlikte barış, istikrar ve refahı, karşılıklı iş birliği temelinde desteklemeye devam edecek. Tabii ki sürdürülebilir kalkınma da her iki ülkenin halkı için destekleyeceğimiz alanlardan bir tanesi" ifadesini kullandı.

Rahman görüşmelerde ikili ticaretin geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını aktararak, "Bu son derece önemli bir alan. Kayda değer bir biçimde, hızla ticari ortaklığımızı iyileştirebileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"SAYIN RAHMAN BARIŞ, İSTİKRAR VE REFAHIN KORUNMASINA ÇOK BÜYÜK KATKI SUNACAKTIR"

Bakan Fidan da konuşmasına, Rahman'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilmesinden duyulan memnuniyeti ifade ederek başladı. Ortaya çıkan sonucun uluslararası toplumun Bangladeş'e duyduğu saygının önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Fidan, "Bangladeş'in BM'deki etkin rolü ve Sayın Rahman'ın sahip olduğu engin tecrübesiyle bu önemli görevi başarıyla yürüteceğinden hiç şüphe duymuyoruz. Sayın Rahman, küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına ve ilerletilmesine yönelik gayretlere çok büyük katkı sunacaktır" dedi.

12 Şubat'ta barış ve huzur ortamı içerisinde yapılan seçimler ve referandum sonrası Bangladeş'in yeni bir döneme girdiğini söyleyen Fidan, "Türkiye bunun çok güçlü bir destekleyicisi olmuştur. Biz bundan çok memnunuz. Sayın mevkidaşım Rahman, göreve başlamasının ardından ilk ikili resmi yurt dışı ziyaretini 14 Mart'ta ülkemize yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Fidan, yoğun temas trafiğinin ilişkileri derinleştirdiğini belirterek, görüşmelerinde ikili ilişkileri, uluslararası kuruluşlar kapsamındaki iş birliğini, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti. Fidan, "Köklü ortaklığımızı geniş bir yelpazede derinleştirme ve sağlam temeller üzerinde çok daha güçlü ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefimize yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI ALANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

İkili ticaret hacmini 2 milyar dolara yükseltmek için yapılabilecek çalışmaları ele aldıklarını söyleyen Fidan, başta savunma sanayi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik atılabilecek adımların mevcut olduğunu dile getirdi. Fidan, Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını bildirdi.

Fidan, Bangladeş'in küresel sınamaların arttığı bu dönemde omuzlarında insani sorumluluk taşıdığına işaret ederek, "Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajedi ne yazık ki devam etmektedir. 1 milyondan fazla Rohingyalı'ya yıllardır ev sahipliği yapan Bangladeş'in tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilediğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rohinga meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla ilgili komşu ülkeler ve kuruluşlarla dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇATIŞMALARIN GENİŞ COĞRAFYALARA YAYILMA EĞİLİMİ GÖSTERMESİ DERİN BİR ENDİŞE KAYNAĞI"

Fidan, "Bölgemizin istikrarı, huzuru ve refahının tesis edilmesi dış politikamızın Türkiye olarak en temel öncelikleri arasında yer almakta. Günümüzde bölgesel çatışmalar küresel dinamikleri her zamankinden daha fazla etkiler hale gelmiştir. Mevcut çatışmaların ve istikrarsızlığın tırmanarak daha geniş coğrafyalara yayılma eğilimi göstermesi hepimiz için derin bir endişe kaynağı" dedi. Fidan, şöyle devam etti:

"İran Savaşı, bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlanmasını da temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir."

Anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışımız doğrultusunda diplomatik gayretlerimizi de yoğunlaştırmış durumdayız. ABD ve İran'ın yanı sıra bölge ülkeleriyle istişarelerimizi de yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz.

"ATEŞKESİN İHLAL EDİLMESİNDEN DERİN ENDİŞE DUYMAKTAYIZ"

Bir yandan görüşmelerde ilerleme kaydedilirken, diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden ayrıca derin endişe de duymaktayız. Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Uluslararası toplum da savaşın sona erdirilmesi için ortak bir irade ortaya koymalı. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır.

Netanyahu hükümeti, iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik, İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi ve sukunetin sağlanması elzemdir."

Kaynak: ANKA