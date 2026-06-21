Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında, Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında bugün, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: ANKA