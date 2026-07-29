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Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ile Ankara'da görüştü

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ile Ankara'da görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyeti Ankara'da kabul etti. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler, barış müzakereleri, Filistin iç uzlaşı süreci ve bölgesel konular ele alınırken, Türkiye'nin Filistin davasına desteği bir kez daha vurgulandı.

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki heyeti Ankara'da kabul etti. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler, barış müzakereleri, Filistin iç uzlaşı süreci ve bölgesel konular ele alınırken, Türkiye'nin Filistin davasına desteği bir kez daha vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, yeni görevine seçilen Halil Hayye'yi tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son durum, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırılar, barış müzakereleri ile Filistinliler arası uzlaşı süreci değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını her platformda desteklemeyi sürdüreceğini, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmalarına devam edeceğini ve Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik süreçte Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Ayrıca görüşmede bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı.

Kaynak: ANKA
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