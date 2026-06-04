Bakan Fidan, Kore Üniversitesi'nde düzenlenen "143. Uluslararası Politika Forumu"nda hitapta bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore ziyareti kapsamında Kore Üniversitesi tarafından düzenlenen 143. Uluslararası Politika Forumu'nda katılımcılara hitap etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'ye yaptığı ziyaret kapsamında, Kore Üniversitesi tarafından düzenlenen "143. Uluslararası Politika Forumu"nda katılımcılara hitap etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Güney Kore ziyaretinde, Kore Üniversitesince düzenlenen "143. Uluslararası Politika Forumu"nda katılımcılara hitapta bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz