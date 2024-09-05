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Bakan Fidan'dan Üsküp'te Türkçe eğitim veren okula ziyaret

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- Bakan Fidan'dan Üsküp'te Türkçe eğitim veren okula ziyaret Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

- Bakan Fidan'dan Üsküp'te Türkçe eğitim veren okula ziyaret

ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret düzenlediği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e dün akşam saatlerinde geldi. Bugün Bakan Fidan, Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Bakan fidan, okulun girişinde Üsküplü öğrenciler tarafından Türk bayrakları ve "Türkiye" sloganlarıyla karşılandı. Okulda görev yapan öğretmenlerle selamlaşan Bakan Fidan, yetkililerden okula ilişkin bilgi aldı. Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Fidan, okul yönetimi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Bakan Fidan, okuldan ayrıldığı sırada okulun kapısında bekleyen Üsküp halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Üsküplü bir kişi, Bakan Fidan aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti.

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın en büyük camisinin inşaatını ziyaret etti

Bakan Fidan daha sonra inşaatı sona erdiğinde Kuzey Makedonya'nın en büyük camisi olacak, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Tophane Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Mevkidaşı Mucunski ile görüşecek

Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timço Mucunski ile birebir ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alacak olan Bakan Fidan, görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bakan Fidan ziyareti sırasında Türk toplumu temsilcileriyle ve iş adamlarıyla da bir araya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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