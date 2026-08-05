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Fidan, Amman'da Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

Fidan, Amman'da Cezayirli mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu Bakanlar toplantısı öncesinde Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Devlet Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Devlet Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılmak üzere gittiği Amman'da Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Devlet Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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