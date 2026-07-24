Fidan, BM Temsilcisi Cuellar'ı Ankara'da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile Ankara'da görüştü.

Kabulde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'ya düzenleyeceği ziyaret öncesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan görüşmede, anavatan ve garantör Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını aktardı.

Fidan, Ada'daki gerçekler temelinde, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüyü tanımayan yaklaşımların çözüm yönünde fayda sağlamayacağını belirtti.

Cuellar'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilciliğine atanması

Guterres, 5 Ocak 2024'te Şahsi Temsilcilik görevine Kolombiya'nın eski dışişleri bakanlarından Cuellar'ı atadı.

Şahsi Temsilci, Ada'daki iki taraf ve garantör devletler nezdinde gerçekleştirdiği temaslarla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni, resmi bir müzakere sürecinin başlaması için Ada'daki taraflar arasında ortak zemin olup olmadığını araştırmakla görevlendirildi.

Cuellar'ın ilk görevi Temmuz 2024'te sona erdi ve Cuellar'ın tespitleri ışığında BM, taraflar arasında çözüme yönelik ortak zemin bulunmadığını Ekim 2024'te resmen kayda geçirdi.

Guterres, 2025'te, ortak zeminin bulunmadığı mevcut ortamda Ada'daki iki taraf arasında işbirliği kültürü oluşturulması yoluyla güvenin tesisini hedefleyen yeni bir işbirliği süreci başlattı.

Bu çerçevede iki taraf, üç garantör ve Guterres'in katılımıyla Mart 2025'te Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayri resmi toplantının ardından Cuellar, söz konusu işbirliği sürecinin takibi ve Temmuz 2025'te düzenlenen ikinci genişletilmiş formatlı gayri resmi toplantının hazırlık çalışmalarını yürütmek için yeniden Şahsi Temsilci olarak görevlendirildi.

Bu süreçte, yeni geçiş kapılarının açılması gibi önemli konularda Rum tarafının menfi tutumu nedeniyle halen ilerleme sağlanamadı.

Kaynak: AA