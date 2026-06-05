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Bakan Fidan, Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kampında Arakanlı Müslümanlara hizmet veren Türk Sahra Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve hastaları ziyaret etti.

COX'S Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kampında faaliyet gösteren Türk Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti.

Bakan Fidan, Myanmar'da maruz kaldıkları şiddet ve çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk ederek Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) hizmet veren Türk Sahra Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Burada tedavi gören hastaları ziyaret eden Fidan, yetkililerden sunulan sağlık hizmetleri, yürütülen faaliyetler ve hastanenin kapasitesine ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
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