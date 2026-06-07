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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk edebiyatının önemli isimleri Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla rahmetle andı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merhum edebiyatçılar Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk edebiyatının iki müstesna ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle anıyorum. Zarifoğlu, şiiri, hikayesi ve düşünce dünyasıyla çağının ötesine seslenen zarif bir edebiyat iklimi kurdu. Karakoç ise Anadolu'nun gönül dilini, milletimizin sevincini, sitemini ve memleket sevdasını unutulmaz mısralara taşıdı. Kelimeye ruh, edebiyata istikamet kazandıran bu iki büyük kalem, eserleriyle hafızamızda yaşamayı daima sürdürecek. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
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