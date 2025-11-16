Haberler

Bakan Ersoy, Sezai Karakoç'u Anma Mesajı Yayınladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü şair ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının dördüncü yılında rahmetle andı. Ersoy, Karakoç'un eserlerinin ve fikirlerinin nesillere ilham vermeye devam ettiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç'u vefatının 4. yılında andı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üstat Sezai Karakoç'u, ebediyete irtihalinin dördüncü yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Fikirleriyle ve eserleriyle çağları aşan bir iz bırakan bu büyük mütefekkir, kalemiyle gönüllere dokunmuş, düşünceleriyle nesillere yön göstermiştir. Onun diriliş ruhu, umut ve inançla yoğrulmuş mesajları bugün hala bizlere ilham vermeye devam ediyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

