Bakan Ersoy, Şehitler Abidesi'ndeki Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, vicdanların ayaklar altına alındığı, 'zevk olsun' diye bombalama yapılabileceğinin hayasızca dillendirildiği bir dönemdeyiz. Bizler, 111 yıl önce ecdadımızın ispat ve ilan ettiği gibi güçlünün değil haklının galip geleceğini, kibrin değil sabır ve tevazuya sırtını vermiş cesaretin zafere ulaşacağını dünyaya buradan bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

Ersoy, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve diğer ilgililerin katıldığı törende yaptığı konuşmada, her sahada tarihin akışını değiştiren pek çok eylemin, olayın, çalışmanın, eser ve buluşun banisi olan Türk milletinin, istiklal ve istikbali söz konusu olduğunda, vatanına ve bayrağına göz dikildiğinde savaş meydanında da tarihin akışını değiştirmeye, coğrafyaları ve devletleri şekillendirmeye daima muktedir olduğunu söyledi.

Ordinaryüs Profesör Fritz Neumark'ın bu gerçeği "Tarihten Türkleri çıkarırsanız, ortada tarih diye bir şey kalmaz." diyerek aktardığını anlatan Ersoy, "Unutanların hafızasına, 20'nci yüzyılda bir kez daha bu gerçeği mıh gibi çaktığımız yerdir, Çanakkale. Vatan söz konusu olduğunda yokluğu ve yoksunluğu umursamayan, tereddüt etmeyen, vazgeçmeyenlerin canlarıyla, kanlarıyla, tertemiz imanlarıyla çizdiği geçilemez sınırdır bu topraklar." diye konuştu.

Bakan Ersoy, müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı kolayca geçeceklerini düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Churchill'e göre İngiliz donanması boğazda görününce Türkler topları bırakıp kaçacaktı. Hatta o kadar emindiler ki İngiliz Cook Seyahat Şirketi, İstanbul'a tur bile organize etmişti. İşte, gönderdikleri filodan bile büyük bu kibirleri de Çanakkale'nin şehit ve gazi kanlarıyla bereketlenmiş sularında boğulup yitmiştir. O gün birleşik filonun bir deniz yüzbaşısı 'Doğrudur, yumurta kırılmadan omlet yapılamaz ama yumurtalar kırılır ve omlet yapılmazsa kötü olur. Mesele şudur, tabyalara üç gemi değerinde hasar verdik mi?' diyerek meselenin özünü dile getirmiştir."

111 yıl önce yazılan bu destanın zamansız bir zafer, değeri asla azalmayacak bir örnek olduğunun günümüzde tekrar tekrar tecrübe edildiğini ifade eden Ersoy, "Bugün uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, vicdanların ayaklar altına alındığı, 'zevk olsun' diye bombalama yapılabileceğinin hayasızca dillendirildiği bir dönemdeyiz. Bizler, 111 yıl önce ecdadımızın ispat ve ilan ettiği gibi güçlünün değil haklının galip geleceğini, kibrin değil sabır ve tevazuya sırtını vermiş cesaretin zafere ulaşacağını dünyaya buradan bir kez daha ilan ediyoruz." diye konuştu.