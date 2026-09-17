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Bakan Ersoy: "Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi 18 Eylül’de kapılarını açıyor"

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Bakan Ersoy: 'Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi 18 Eylül’de kapılarını açıyor'
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA tarafından hayata geçirilen Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi'nin 14 Ağustos 1974'te katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün hatırasını yaşatmak amacıyla 18 Eylül'de kapılarını açacağını bildirdi.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA tarafından hayata geçirilen Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi'nin 14 Ağustos 1974'te katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün hatırasını yaşatmak amacıyla 18 Eylül'de kapılarını açacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da 14 Ağustos 1974'te katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün hatırasının, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hayata geçirilen Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi'nde yaşatılacağını duyurdu.

Ersoy, paylaşımında, "Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da 14 Ağustos 1974'te katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün aziz hatırası, şimdi bir hafıza mekanında yaşatılıyor. TİKA tarafından hayata geçirilen Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi, 18 Eylül'de kapılarını açıyor. Unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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