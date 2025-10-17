Bakan Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Sanat Sergilerini Gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi.

Bakan Ersoy, festivali kapsamında Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan "Bana Beni Anlat 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı", "Tılsım", "Medeniyetlerin Mirası" sergilerini gezdi, sanatçılardan ve sergi küratörlerinden bilgi aldı.

Ardından Ersoy, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde açılan "Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları", "Paranın Yüzünde Anadolu: Sikkelere Yansıyan Mardin", "Milli Kütüphane Hazineleri: Mardin Şer'iye Sicillerinde Toplumsal Yaşam ve Aile" sergilerini gezdi.

Bakan Ersoy'a, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile davetliler eşlik etti.

Daha sonra Mardin Valiliğini ziyaret ederek Vali Akkoyun ile görüşen Ersoy, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nda da İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle bir araya geldi.