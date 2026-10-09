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Bakan Ersoy, Malta'da WTTC Global Champion ödülünün Türkiye'ye verildiğini açıkladı

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Bakan Ersoy, Malta'da WTTC Global Champion ödülünün Türkiye'ye verildiğini açıkladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malta'daki WTTC Küresel Zirvesi'nde Türkiye turizm sektörüne WTTC Global Champion Ödülü verildiğini açıkladı. Ersoy, ödülün Türkiye'nin turizm vizyonuna uluslararası takdir olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malta'da düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Küresel Zirvesi kapsamında, Türkiye'deki turizm sektörüne "Seyahat ve Turizmde Üstün Liderli" alanında "WTTC Global Champion Ödülü" verildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malta'da düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Küresel Zirvesi kapsamında, "Seyahat ve Turizmde Üstün Liderlik" alanındaki "WTTC Global Champion" ödülünün Türkiye'nin turizm sektörüne verildiğini duyurdu. Ersoy, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı ödülü, Türkiye'nin turizmde ortaya koyduğu vizyonun ve sektörümüzün ortak emeğinin uluslararası alanda güçlü bir takdiri olarak görüyoruz. Türkiye'nin küresel turizmdeki konumunu güçlendirmek için kamu ve özel sektörümüzle birlikte çalışıyoruz. Turizmi sürdürülebilir biçimde yılın tamamına ve ülkemizin dört bir yanına yayma, destinasyonlarımızı geliştirme, eşsiz kültürel ve doğal mirasımızı dünyaya tanıtma hedefiyle attığımız adımların uluslararası karşılık bulması, kararlılığımızı daha da artırıyor. Daha güçlü, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir turizm için aynı azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği bulunan turizm çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza, sektörümüzün tüm paydaşlarına ve çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı ödül ve küresel turizmin gelişimine sunduğu katkılar için WTTC'ye teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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