Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fatih Külliyesi Haziresi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul programı kapsamında Fatih Külliyesi Haziresi'ni ziyaret ederek Fatih Sultan Mehmet ve önemli ilim, kültür şahsiyetlerinin kabirlerinde dua etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul programı kapsamında Fatih Külliyesi Haziresi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Ersoy, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ile Türkiye'nin ilim, fikir ve kültür hayatına yön veren öncü şahsiyetlerin kabirlerinde dua etti.

Ersoy'un kabrini ziyaret ettiği isimler arasında, "Divanu Lügati't-Türk"ün kaşifi Ali Emiri Efendi, "Şeyhü'l-Müverrihin" Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Kemal Kaprat, Prof. Dr. Mehmet Genç, Prof. Dr. Raşit Küçük ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yer aldı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Medeniyetimizin en önemli ilim, irfan ve vakıf eserlerinden biri olan Fatih Külliyesi'ni ziyaret ederek hazirede Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere, 20. yüzyılda ilim, devlet ve fikir hayatımıza yön vermiş kıymetli isimlerin kabirlerinde dualar ettik. Geçmişimizden aldığımız ilhamı geleceğe taşırken, bizi biz yapan medeniyet değerlerini yaşatmayı ve bu güçlü hafızayı gelecek nesillere aktarmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya, tarihi ve kültürel değerlerimizi aynı hassasiyetle koruyarak geleceğe taşımaya, alimlerimizin, ilim, kültür ve sanat insanlarımızın hatıralarını yaşatmaya, onları yeni nesillere tanıtmaya ve bıraktıkları mirastan ilham almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsü onlarca kişiye mezar oldu
'Dezenflasyon sürecek' diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı

"Dezenflasyon sürecek" diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal