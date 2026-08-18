12 Bin Yıllık Takı Serüveni Ankara'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesi'nde açılan "Elde Vefa, Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12 bin Yıllık Öyküsü" sergisine ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Etnografya Müzesi, Epipaleolitik Dönem'den Osmanlı Dönemi'ne uzanan 550 eseri bir araya getiren ve 60 farklı müzenin koleksiyonlarından 276 eseri ilk kez ziyaretçilerle buluşturan "Elde Vefa, Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12 bin Yıllık Öyküsü" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bakan Ersoy, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından 2026 yılı Uluslararası Müzeler Günü teması olarak belirlenen "Müzeler Bölünmüş Bir Dünya'yı Birleştiriyor" başlığı kapsamında hazırlanan sergiyi ziyaret etti.

Serginin insanlığın 12 bin yıllık takı serüvenini gözler önüne serdiğini belirten Ersoy, takıların yalnızca birer süs eşyası olmadığını, ait oldukları dönemin kültürünü, inançlarını, estetik anlayışını ve toplumsal hayatını yansıtan güçlü birer tarihi belge niteliği taşıdığını anlattı.

Uygarlıklar arasındaki kültürel, sosyal ve coğrafi benzerlikler ile farklılıkların takıların dili üzerinden ziyaretçilere aktarıldığını ifade eden Ersoy, serginin Epipaleolitik Dönem'den Osmanlı Dönemi'ne kadar uzanan kronolojik bir kurgu içerisinde hazırlandığını söyledi.

Ersoy, 60 farklı müze müdürlüğünün koleksiyonlarından seçilen toplam 550 eserin sergilendiğini, bu eserlerin 276'sının ise ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu bildirdi.

Binlerce yıl önce büyük bir ustalıkla şekillendirilen eserlerin, insanın güzellik ve zarafet arayışının, kendini ifade etme biçiminin ve kültürel birikiminin çağlar boyunca nasıl geliştiğini ortaya koyduğunu kaydeden Ersoy, her bir takının ait olduğu dönemin izlerini bugüne taşıyan ayrı bir hikaye anlattığını belirtti.

Bakan Ersoy, sergiyi görmek üzere tüm vatandaşları Ankara Etnografya Müzesi'ne davet etti.

Kaynak: AA