Bakan Ersoy, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Ersoy, kentteki ziyaretlerinin ardından Divriği ilçesine geçti.

Burada ilk olarak Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı gezen Ersoy, cami imam hatibi ve gönüllü mihmandarı Nail Ayan'dan bilgi aldı.

Bakan Ersoy, daha sonra caminin darüşşifa kısmında düzenlenen "Nefesle Nefis Dinletisi" konserine katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen konserin ardından Ersoy, Divriği Tarihi Arasta Çarşısı ve Hüma Hatun Sokağı'na da ziyarette bulunup esnafla sohbet etti.

Divriği Cem Evi ve Kültür Merkezi ile Divriği Mühürzade Konağı'nı da ziyaret eden Ersoy, daha sonra ilçeden ayrıldı.