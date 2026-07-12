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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ortak kültürel miras adına yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının ortak kültürüne değer katan çalışmalarıyla önemli bir misyon üstlenen TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Ortak kültürel mirasımız adına yürüttükleri kıymetli çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyor, Türk dünyasının kültürel birlikteliğine sağladıkları değerli katkılar dolayısıyla TÜRKSOY ailesine şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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