Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının ortak kültürüne değer katan çalışmalarıyla önemli bir misyon üstlenen TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Ortak kültürel mirasımız adına yürüttükleri kıymetli çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyor, Türk dünyasının kültürel birlikteliğine sağladıkları değerli katkılar dolayısıyla TÜRKSOY ailesine şükranlarımı sunuyorum."