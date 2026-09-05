Filenin Sultanları Finalde: Bakan Ersoy'dan Tebrik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Finaldeyiz. Başarıdan başarıya koşan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı formamızla sahaya yansıttıkları mücadele, azim ve inançla bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Şimdi sıra kupada. Finalde başarılar Filenin Sultanları."

Kaynak: AA