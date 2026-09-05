Filenin Sultanları Finalde: Bakan Ersoy'dan Tebrik
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan kutladı, finalde başarılar diledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Ersoy, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Finaldeyiz. Başarıdan başarıya koşan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı formamızla sahaya yansıttıkları mücadele, azim ve inançla bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Şimdi sıra kupada. Finalde başarılar Filenin Sultanları."