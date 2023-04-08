BAKAN DÖNMEZ ENERJİDE EN ÖNEMLİ HUSUS TAM BAĞIMSIZLIK

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan madencilerle yerin 173 metre altında iftar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerjide bizim üzerinde durduğumuz önemli hususlardan birisi enerjide tam bağımsız hale gelmesi. Burada özellikle emekliliğe bağlı olarak bazı işçilerimizin işten ayrılmaları söz konusuydu. Ayrılan işçilerimizin yerine yenisini alma kararı aldık. İlk etapta bin işçimizi inşallah istihdam edeceğiz.? dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'nde çalışan madencilerle yerin 173 metre altında iftar yemeğine katıldı. Madencilerin helal rızık kazandığını ve fedakarlık gösterdiğini belirten Dönmez, 10 bine yakın madencinin deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılarak tüm milletin takdirini kazandığını söyledi.

Enerji bağımsızlığına vurgu yapan Dönmez, Enerjide bizim üzerinde durduğumuz önemli hususlardan birisi enerjide tam bağımsız hale gelinmesi. Maalesef ülkemiz enerjide gerek doğal kaynaklar açısından gerekse diğer teknolojik açıdan dışa bağımlı bir ülke durumunda. Ama son yıllarda yapmış olduğumuz hamlelerle artık bu oranı tersine çevirmeye başladık. Gerek kömür üretimindeki artış gerekse diğer doğal kaynaklardaki ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı yapılan tesislerdeki kapasite artışı bizi dışarıya karşı bağımlı olmaktan kurtarır hale geldi. Tabii ki tek arzumuz, temennimiz tam bağımsız olmak. Bunun için de en önemli araçlarımızdan birisi de doğalgazdaki yeni keşfimizin milletimizle buluşacağı an. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bayramdan önce arife günü ayın 20'sinde doğal gazı karada Filyos doğal işleme tesislerinde buluşturmuş olacağız. açıklamasında bulundu.

İLK ETAPTA BİN İŞÇİ ALINACAK

TTK'da emekliliğe bağlı olarak bazı çalışanların işten ayrıldığını belirten Bakan Dönmez, Ayrılan işçilerimizin yerine yenisini alma kararı aldık. İlk etapta bin işçimizi inşallah istihdam edeceğiz. Yakın bir tarihte de bununla alakalı duyuruları ve ilanları çıkaracağız. Yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tam teçhizatlı, tam donanımlı yanık tedavi merkezi oluşturduk. Sekiz üniteli yanık tedavi merkezi de başta Zonguldak olmak üzere, komşu illere hizmet vermek üzere çalışır hale getirildi. Gönül ister ki tabii o ünitelere ihtiyacımız olmasın ama ihtiyacımız olduğu anda da buradan bir işçimizi veya bir vatandaşımızı daha uzak yerlere götürmeden anında tedaviye başlayalım, müdahale edebilelim. O tesisimizi de ünitemizi de Sağlık Bakanlığı'na teslim ederek çalışır hale geldi.? diye konuştu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın kentteki bir diyaliz merkezindeki ekipmanların yenilenmesiyle ilgili çalışma yürüttüğünü belirten Bakan Dönmez, Çaycuma'da meslek yüksekokulunda deniz sondaj eğitimi için öğrencilerimizin deneyimlerini arttırmak amacıyla sondaj kulesi kuracağız. Yani fiilen bir sondaj kulesi kurmak suretiyle oradaki gençlerimizin eğitiminde onların kullanımına sunmuş olacağız. Yine buradaki öğrenci kardeşlerimiz uluslararası standartlarda pratik eğitim alacaklar ve mezun olduktan sonra da çok rahatlıkla sahada gidip çalışabilecek yetkinliğe gelecekler. ifadesini kullandı. (DHA)