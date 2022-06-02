Bakan Dönmez: Borla ilgili dört yeni tesisimizin temelini atacağız - Haberler

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıl sonunda borla ilgili dört yeni tesisimizin de temelini atacağız. Bunlardan biri ferrobor tesisimiz, diğeri nadir toprak elementleri tesisimiz, diğer ikisi de lityum tesisimiz olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi'ne (Eurıtech) katıldı. Burada yaptığı konuşmada bu yıl sonunda borla ilgili tesislerin temelinin atılacağını açıklayan Bakan Fatih Dönmez, "Bugüne kadar uç ürün odaklı altın, gümüş, demir-pelet, bakır ve alüminyum entegre izabe tesislerini devreye aldık. Uç ürün odaklı en önemli tesislerimizden biri olan bor karbür tesisimizi de inşallah bu yılın sonunda devreye alacağız. Bor karbür özellikle savunma sanayimiz için kritik bir eleman. Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi yerlerde kullanılıyor. Bu yıl sonunda borla ilgili dört yeni tesisimizin de temelini atacağız inşallah. Bunlardan biri ferrobor tesisimiz, diğeri nadir toprak elementleri tesisimiz, diğer ikisi de lityum tesisimiz olacak inşallah. Eskişehir Kırka'da sıvı bor atıklarından ürettiğimiz lityum karbonat bütün testleri başarıyla geçti. Pilot tesiste üretim optimizasyonunu yaptık. İnşallah yıllık 600 ton üretim yapacak iki yeni fabrikamızın temelini bu yıl atacağız. Burada yapacağımız üretim, Türkiye'nin lityum üretiminin yarısını karşılayacak." dedi.

Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet, daha sonra stant açan firmaları ziyaret etti.