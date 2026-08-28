İçişleri Bakanı Çiftçi: Terörü Gündemden Tamamen Çıkaracağız

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı yerleşkesinde yer alan Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Salonu'nda gerçekleşen Jandarma Genel Komutanlığı 2026 Yılı Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı. Bakan Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda görevli personelin rütbelerini takdim etti. Korgeneralliğe terfi eden 2 tümgenerale, tümgeneralliğe terfi eden 2 tuğgenerale, tuğgeneralliğe terfi eden 9 albay ile bir üst rütbeye yükselen 25 subaya, 12 astsubaya ve 6 uzman jandarma ile toplam 56 personele yeni rütbeleri takdim edildi. İllerde görev yapan ve terfi alan personelin rütbeleri ise il protokollerinin katılımıyla düzenlenen törenlerde verildi. Bakan Çiftçi; yeni rütbelerin personel, aileleri, Jandarma Teşkilatı ve millet için hayırlı olmasını diledi.

'HER YILDIZ, MİLLETE VERİLMİŞ YENİ BİR SÖZDÜR'

Devlet anlayışının adalet, emanet ve millet iradesi üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, asker ocağının millet nezdindeki anlamına dikkat çekerek, jandarmanın gücünü cesaret, strateji, kudret ve adaleti birlikte taşımasından aldığını belirtti. Çiftçi, "Dağ başındaki karakoldan sınır hattındaki son köye, Anadolu'nun en ücra mezrasından büyükşehirlerimizin sorumluluk bölgelerine kadar jandarmamızın ay yıldızlı üniforması; vatandaşımız için güvenin, huzurun ve devletimizin şefkatli kudretinin sembolüdür" dedi.

'DEVLETİN SİLAHI, YALNIZCA MİLLETİN EMRİNDE OLABİLİR'

Türkiye'nin kendi güvenlik anlayışını kendi iradesiyle şekillendiren güçlü ve bağımsız bir devlet olduğunu belirten Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinden terörle mücadeleye, sınır güvenliğinden teknolojik kapasiteye kadar önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. 15 Temmuz'da milletin vesayetin bütün unsurlarına karşı durduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği kıyamla vesayetin bütün unsurlarına 'dur' demiş, milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını bütün dünyaya ilan etmiştir. O gece bir kez daha gördük ki devletin silahı yalnızca milletin emrinde olabilir. Üniformanın şerefi; millete sadakatle, hukuka bağlılıkla, vatana ve mukaddesata vefayla korunur" ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak; ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, kalkınmaya, üretime ve büyük Türkiye idealine yöneltmek istiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden; terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Jandarma teşkilatımızın yıllardır dağda, ovada ve kırsalda verdiği destansı mücadele, bu hedefe ulaşmamızın en sağlam teminatlarından biridir" dedi.

'RÜTBE YÜKSELDİKÇE MESULİYET BÜYÜR'

Bakan Çiftçi, rütbe alan personele hitaben, "Tehditler değişebilir, teknoloji gelişebilir, mücadele sahaları farklılaşabilir. Ancak bizim pusulamız değişmeyecektir: Allah'a, vatana, millete, devlete, hukuka, bayrağa ve mukaddesatımıza sarsılmaz sadakatimiz asla değişmeyecektir. Sizlerden beklentimiz, emrinizdeki her personele adaletle yaklaşmanız, vatandaşımıza merhametle muamele etmeniz, suç ve suçluyla mücadelede devletimizin kudretini tereddütsüz göstermenizdir. Unutmayınız ki rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de büyür. Makam yükseldikçe omuzlanan sorumluluk da ağırlaşır. Bizim devlet geleneğimizde makam bir imtiyaz kapısı değil, millete hizmet, vatana sadakat ve vazifeye bağlılık demektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefine, 'Türkiye Yüzyılı' idealine ve büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak görev yapan bütün jandarma personeline başarılar diledi.

'EN BÜYÜK RÜTBE, MİLLETİMİZİN GÜVENİNE LAYIK OLABİLMEKTİR'

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da rütbe ve terfinin beraberinde daha büyük bir sorumluluk getirdiğini belirterek, "Terfi etmek, makamınız yükseldikçe milletimize hizmet sevdası da büyümelidir. Görevinizi öyle yapınız ki sizden sonra gelenler sizi hayırla ansın. Personelinizi öyle yetiştiriniz ki sizden daha başarılı olsunlar, milletimize öyle hizmet ediniz ki jandarmamıza duyulan güven daha da güçlensin. Daima hatırlayınız, bizim için en büyük rütbe aziz milletimizin güvenine layık olabilmektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı