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Bakan Çiftçi, Sınır Ötesi Kapan ile 44 ülkeden 714 firari suçlunun iadesini açıkladı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen Sınır Ötesi Kapan operasyonları kapsamında 44 ülkeden 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilip adalete teslim edildiğini bildirdi. Çiftçi, suç işleyip yurt dışına kaçanların izlerinin sürüleceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen "Sınır Ötesi Kapan" operasyonları kapsamında, 44 ülkeden 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildiğini bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin hiçbir suçluyu unutmadığını belirterek, "Devletimiz uyumaz, hiçbir suçluyu unutmaz. Vakti ve saati geldiğinde de suçluların tepesine biner." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi "Yılbaşından bu yana yürüttüğümüz 'Sınır Ötesi Kapan' operasyonları kapsamında 332 asayiş, 271 kaçakçılık ve organize suç, 99 narkotik, 12 terör suçundan aranan, 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik." ifadelerine yer verdi.

Suç işledikten sonra yurt dışına kaçarak adaletten kurtulacağını düşünenlerin dünyanın neresine giderlerse gitsinler izlerinin sürüleceğini kaydeden Çiftçi, İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla bu kişilerin Türkiye'ye iadelerinin sağlanarak Türk adaletinin karşısına çıkarılacağını vurguladı.

Kaynak: AA
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