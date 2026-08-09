Haberler

Çocuk Koruma Kanunu: Sessizlerin Kazanımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Tek bir çocuğu bile kötülüğün pençesine terk etmeyeceklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bir çocuğu korumak, bir nesli korumaktır. Bir nesli korumak ise Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Annelerin endişesi, babaların adalet arayışı ve milletimizin gür sesi, devletimizin vizyonunda devasa bir ortak vicdana dönüştü. Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor. Tehdit değişir, koruduğumuz emanet değişmez, gözümüzden daha kıymetli çocuklarımız. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve tüm kolluk birimlerimizle sahadayız. Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kanunun milletimize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe
Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor

Aile genişliyor: Ünlü çiftin çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Değer miydi çocuk! Terliğinin peşinden gitti cansız bedeni çıkarıldı
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti